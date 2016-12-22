Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4086 (+0.0556) 
Евро: 72.1849 (+0.1618) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кандидаты в депутаты в Аламудунский местный кенеш пожаловались в ЦИК на подкуп избирателейКандидаты в депутаты в Аламудунский местный кенеш пожаловались в ЦИК на подкуп избирателейФутбол: сборная Кыргызстана завершает год на 122-м месте в рейтинге ФИФАФутбол: сборная Кыргызстана завершает год на 122-м месте в рейтинге ФИФА

ДДК выдвигает Акуна в президенты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352596_dd...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398774-ru.html

Похожие новости

Фоторепортаж - начался официальный визит президента Ирана Хасана Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

В Кыргызстан прибыл с официальным визитом президент Ирана Хасан Роухани

Президент Ирана прибыл в Кыргызстан. В аэропорту его встретил Атамбаев

Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

22 декабря 2016, 17:22       Комментарии

Демократическое движение Кыргызстана, хоть и имеет громкое название, никакого заметного следа в истории страны не оставило. Разве что за исключением авантюр своего лидера - Турсунбека Акуна.
Накануне решением конференции Демократического движения Кыргызстана бывший омбудсмен был выдвинут кандидатом в президенты. При этом выборы главы государства никто не объявлял, и с какой стати ДДК вообще начало обсуждать этот вопрос, непонятно.
Тем не менее факт выдвижения Акуна в президенты есть, 68 членов конференции ДДК поддержали своего председателя. Непонятно для чего это нужно самому правозащитнику. У того, кто непосредственно выступал в качестве адвоката и благодаря чему вышел на свободу вор в законе Батукаев, вряд ли возможно только бесславное политическое будущее. Так что вся эта затея выглядит очень подозрительно и странно.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум