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Сакала приговорили к 17 годам тюрьмы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352595_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398773-ru.html

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Вора в законе Улана Токтосунова по кличке Сакал приговорили к 17 годам колонии строгого режима

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22 декабря 2016, 17:26       Комментарии

Сегодня, 22 декабря, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу вора в законе Улана Токтосунова, обвиняемого в организации убийства криминального авторитета Дамира Сапарбекова.
Суд приговорил Улана Токтосунова к 17 годам лишения свободы. Он признан виновным в организации убийства Дамира Сапарбекова.
Члена ОПГ Зыпарбека Алиева, который по версии обвинения проходит как соучастник Токтосунова, приговорили к 18 годам тюрьмы. Оба они будут отбывать свои сроки в колонии усиленного режима.
Дастан Таштанбеков приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.
Суд также постановил, что вопрос возмещения морального и материального ущерба семье Дамира Сапарбекова должен быть рассмотрен в гражданском порядке. Он составляет 1,2 миллиона сомов.
Адвокаты намерены обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции в ближайшее время.
Улан Токтосунов известен в криминальном мире как Сакал. Ранее многократно привлекался к уголовной ответственности: трижды за хулиганство, а также по статьям "Уклонение родителей от содержания детей" и "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта" УК КР.
В мае 2015 года его объявили в розыск по делу об убийстве члена кольбаевской ОПГ Дамира Сапарбекова. Преступление совершено 27 апреля в столичном микрорайоне Джал. Тогда в розыск объявили троих членов преступной группировки. В ноябре один из них, Зыпарбек Алиев, 1986 года рождения, был задержан. Еще двое – Токтосунов и Кайрат Токушев, 1993 года рождения, уроженец Иссык-Кульской области – числились в розыске.
19 декабря прошлого года вор в законе Улан Токтосунов прибыл рейсом из Москвы и сдался кыргызской милиции.

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