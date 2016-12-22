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Сегодня: свет будет, Атамбаев едет в Узбекистан, "Азия MIX" - скоро финал

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352588_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398772-ru.html

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22 декабря 2016, 17:30       Комментарии

Авария на Токтогульской ГЭС не повлечет за собой каких-либо ограничений в подаче электроэнергии. Как сообщил вызванный сегодня в парламент руководитель энергохолдинга Айбек Калиев, станции и распределительные сети функционируют стабильно. Вырабатываемой мощности достаточно для того, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение абонентов по всей республике.
На самой Токтогульской ГЭС ведутся ремонтные работы. Один из агрегатов функционирует по причине выхода из строя кабельной линии, которая прокладывалась еще в 1974 году. К ликвидации последствий аварии привлечены российские специалисты.
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Первый визит за 8 лет. Президент Алмазбек Атамбаев едет в Самарканд, где встретится с новым главой Узбекистана Шафкатом Мирзиёевым и руководителями правительства этой страны. Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков сообщил СМИ, что переговоры на высшем уровне состоятся уже 24 декабря.
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По словам экспертов в согласованном варианте документа учтено большинство пожеланий и замечаний, высказанных странами ЕАЭС. Аналитики полагают, что новый базовый договор станет основой для наращивания объемов торговли, развития промышленности и роста экономики стран партнеров.
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