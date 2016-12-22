Премьер-министр КР поручил руководству Минтрансу ускорить процесс внедрения режима "Открытое небо"

22 декабря 2016, 16:51 Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Кабар/. Политика внедрения режима "Открытое небо" до сих пор остается на бумаге. Об этом премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков заявил на заседании правительства во время обсуждения вопроса о состоянии и перспективах развития гражданской авиации КР, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

"Снятие ограничений в воздушном пространстве для мировых авиаперевозчиков позволило бы увеличить количество рейсов как пассажиров, так и грузоперевозок, и, соответственно доходы аэропортов Кыргызстана, предприятий и лиц, занятых в обслуживании этих аэропортов. Это отразилось и на доходах в госбюджет. Кроме того, слабо развит рынок грузовых перевозок, имеющийся грузовой терминал используются не в полную мощность", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Премьер-министр, напомнив, что с 2006 года авиация Кыргызской Республики находится в "черном списке", отметил, что по итогам состоявшегося аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО) состоянию системы гражданской авиации республики были выставлены 128 замечаний и несоответствий. В этой связи перед министром транспорта и дорог КР и директором Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР ставится задача устранить замечания до следующей проверке ИКАО.

"Вам необходимо привести законодательную базу в соответствие с требованиями нового Воздушного Кодекса КР, внедрить международные требования в сферу гражданской авиации, решить вопрос подготовки и переподготовки кадров. В нашей стране отсутствует современный технический центр для обслуживания иностранных воздушных судов. С учетом этого Министерству транспорта и дорог совместно с Министерством экономики необходимо подготовить и предоставить инвесторам условия по созданию авиатехнической базы для обслуживания иностранных типов воздушных судов. Это даст дополнительные рабочие места и соответственно будет увеличение поступлений в бюджет", - сказал С.Жээнбеков.

Премьер-министр отметил низкую исполнительскую дисциплину самого Агентства гражданской авиации и Министерства транспорта и дорог. Он подчеркнул, что Воздушный кодекс вступил в силу в марте текущего года, однако правительственная Программа безопасности полетов в гражданской авиации по настоящее время не утверждена. Кроме того, в Плане мероприятий по реализации Программы Правительства КР по развитию гражданской авиации КР из 5 мероприятий, сроки реализации которых предусмотрены в 2016 году, исполнено только одно.

С.Жээнбеков подчеркнул, что основной причиной невыполненных мероприятий Программы за 2016 год является отсутствие должной координации Министерства транспорта и дорог КР, а также халатное отношение к работе руководства Агентства гражданской авиации по разработке и принятию нормативных правовых актов в области гражданской авиации.

Премьер-министр поручил руководству Министерства транспорта и дорог КР совместно с Агентством гражданской авиации в месячный срок внести на утверждение в Аппарат Правительства правительственную Программу безопасности полетов.