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В пограничном ведомстве состоялись сборы для снайперов

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398768-ru.html

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22 декабря 2016, 17:07       Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Кабар/. В период с 12 по 21 декабря в пограничном ведомстве состоялись сборы для снайперов, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.
Занятия для стрелков были проведены в Баткене и Оше на базе войсковых стрельбищ пограничных подразделений.
Подобные мероприятия проводятся периодически. Стрелки и новобранцы совершенствуют боевую выучку и наращивают практический опыт в определении исходных установок для стрельбы при поражении противника на предельных дальностях в дневное и ночное время суток, а также в движении и на месте.
Сборы завершились состязанием среди стрелков, в ходе которого военнослужащие продемонстрировали свои навыки и умения. По итогам соревнования, показавшие лучшие результаты военнослужащие были поощрены ценными подарками и грамотами от имени председателя ГПС КР, начальника управления ГПС КР по Баткенской области и полномочного представительства ПКР в Баткенской области.
"Основная цель сборов - это проверка степени подготовки снайперов, их умений и навыков ориентироваться на местности и маскироваться, а также уровня огневой подготовки с учетом поправок на "экстремальные" условия высокогорной местности. В целом поставленные задачи в ходе сборов выполнены. Учебные стрельбы показали хороший уровень практической подготовки наших военнослужащих", - подвел итоги руководитель сборов полковник Б. Мамырбаев.

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