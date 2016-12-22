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Жалобу по поводу депутатских значков рассматривать некому: ЦИК не явился на заседаниеЖалобу по поводу депутатских значков рассматривать некому: ЦИК не явился на заседаниеЦИК признала действительными итоги выборов на двух участках Аламединского айыльного кенеша, где, по заявлению кандидатов в депутаты, члены УИК распивали алкогольЦИК признала действительными итоги выборов на двух участках Аламединского айыльного кенеша, где, по заявлению кандидатов в депутаты, члены УИК распивали алкоголь

Полномочному представителю правительства в Чуйской области объявили замечание

Источник:
http://24.kg/kadry/42162_polno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398766-ru.html

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22 декабря 2016, 17:02       Комментарии

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