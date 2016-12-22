Жалобу по поводу депутатских значков рассматривать некому: ЦИК не явился на заседание

22 декабря 2016, 17:03 Комментарии

Представители Центризбиркома не явились сегодня на заседание независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб на действия(бездействие) закупающих организаций. Напомним, сегодня комиссия должна была рассмотреть вопрос о тендере на значки депутатов местных кенешей.

Заявки поступили от 12 участников. Наименьшую стоимость за значки предложил Виталий Подстречный - 675 тысяч сомов, однако Центризбирком признал победителем ОсОО "Медальер". Удостоверения для депутатов изготовит "Алтын-Тамга" за 1 миллион 305 тысяч сомов.

По мнению закупающей организации, остальные заявки отклонили якобы из-за несоответствия техническим требованиям.

Позже член тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев заявил, что участник тендера Виталий Подстречный вводит общественность в заблуждение. По словам члена ЦИК, последний предложил изготовить значки за 675 тысяч сомов, а удостоверения - за 585 тысяч сомов. Однако нагрудный знак не соответствует установленным требованиям.