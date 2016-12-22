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Жалобу по поводу депутатских значков рассматривать некому: ЦИК не явился на заседание

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42161_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398765-ru.html

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22 декабря 2016, 17:03       Комментарии

Представители Центризбиркома не явились сегодня на заседание независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб на действия(бездействие) закупающих организаций. Напомним, сегодня комиссия должна была рассмотреть вопрос о тендере на значки депутатов местных кенешей.
Заявки поступили от 12 участников. Наименьшую стоимость за значки предложил Виталий Подстречный - 675 тысяч сомов, однако Центризбирком признал победителем ОсОО "Медальер". Удостоверения для депутатов изготовит "Алтын-Тамга" за 1 миллион 305 тысяч сомов.
По мнению закупающей организации, остальные заявки отклонили якобы из-за несоответствия техническим требованиям.
Позже член тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев заявил, что участник тендера Виталий Подстречный вводит общественность в заблуждение. По словам члена ЦИК, последний предложил изготовить значки за 675 тысяч сомов, а удостоверения - за 585 тысяч сомов. Однако нагрудный знак не соответствует установленным требованиям.

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