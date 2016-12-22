Шерадил Бактыгулов: 2016 год для Кыргызстана стал позитивным и устойчивым

22 декабря 2016, 16:46 Комментарии

2016 год стал для Кыргызстана позитивным и устойчивым, сказал политолог Шерадил Бактыгулов относительно политических итогов уходящего года для Кыргызстана.

По его мнению, на это указывает тот факт, что впервые четвертый президент Кыргызстана заявил о том, что не собирается баллотироваться на второй президентский срок, используя изменения в Конституции.

"Для третьего президента это было условием избрания, а первый и второй президенты никогда об этом не заявляли, наоборот, вносили изменения в Конституцию для обнуления своих сроков, чтобы получить возможность вновь идти на президентские выборы. Как пример, Акаев был президентом почти 17 лет, и это при том, что Конституция каждый раз говорила, что на пост главы государства можно быть избранным только два раза подряд. Бакиев делал тоже самое — до истечения срока на основании очередной новой Конституции в 2009 году он провел новые президентские выборы с рекордно явкой избирателей более 90 %, и практически все голоса были отданы за него", — напомнил политолог.

Как подчеркивает Бактыгулов, в этом году президент Кыргызстана неоднократно заявлял, что не собирается использовать ни новую Конституцию, ни какие-либо другие юридические нюансы для того, чтобы идти вновь на президентские выборы. Это, по мнению политолога, и является самым главным достижением уходящего года.

Еще одним достижением уходящего года, говорит эксперт, стало обеспечение устойчивости политического процесса в стране.

"Начиная где-то с 2010 года в Кыргызстане было несколько центров принятия решения, которые были раскиданы по разным местам, партиям, группам и так далее. И то, что укрепляется позиция одной партии — это тоже с одной стороны хорошо с точки зрения обеспечения политического процесса. В этой связи надо сказать, что введение в 2015 году барьера для партий путем увеличения проходного порога с 5 % до 10 % и повышения избирательного залога с 500 тыс. сомов до 5 млн сомов привело к укреплению партий. Если раньше в выборах могли участвовать мелкие партии с достаточно сомнительными средствами и людьми, то сейчас уже происходит нормальный позитивный процесс развития политических партий", — сказал политолог.

Он отметил, что тот тип и формат политических партий, который сложился в Кыргызстане, соответствует типу политических партий, которые существуют в современном мире.

"Это картельные партии, партии типа "хватай всех" и так далее. Самым ярким примером картельных партий является Демократическая и Республиканская партии США. И у нас партии примерно такого же типа. Есть также договорные партии и другие. С этим в Кыргызстане проблем нет и это достаточно хороший показатель того, что наша страна уже отошла от советских стереотипов, что политическая партия должна быть как Коммунистическая партия СССР. Нигде в мире это не работает и крах этих партий можно было наблюдать еще в 60-ые годы. А у нас в 2016 году уже набрала опыт эта тенденция и в этой связи Кыргызстан впереди минимум на 20 лет от соседних государств. Это вот хорошая составляющая, которой надо отдать должное", — считает Бактыгулов.

По мнению политолога, вопрос о том, как добиться того, чтобы все эти достижения работали в интересах страны и граждан, вполне решаем, и даже, по его словам, уже решается.

"Это основные моменты, которые можно было бы выделить в уходящем году и которые стали позитивными составляющими для Кыргызстана", — резюмировал Шерадил БАктыгулов.