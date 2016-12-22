Картины Гапара Айтиева принимают участие в выставке "Содружества связующая нить" в России

22 декабря 2016, 16:49 Комментарии

Картины народного художника СССР и Кыргызстана Гапара Айтиева принимают участие в выставке "Содружества связующая нить" в городе Курган.

Как сообщается на сайте Курганского областного художественного музея выставка посвящена 25-летию Содружества независимых государств.

"В экспозицию выставки вошли около 20 масштабных произведений живописи 1947 – 1991 годов из собрания музея. Они представлены именами ведущих художников стран-участниц СНГ. В произведениях на выставке нашли яркое отражение жизнь и быт, традиции, природа, портретные образы представителей разных народов. Выставка привлечет внимание всех интересующихся историей родной страны и отечественного искусства", — говорится на сайте.

Выставка открылась 19 декабря и будет работать до конца января 2017 года.