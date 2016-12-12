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Жители Каракола возмущены, что город не наряжен к Новому году

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/zhitel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398761-ru.html

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На новогодние праздники отключений электроэнергии не будет – Нацэнергохолдинг

22 декабря 2016, 17:02       Комментарии

Жители Каракола обратились к мэру и городской кенеш с просьбой нарядить город к Новому году.
По мнению жителей, в городе отсутствует атмосфера праздника, а люди лишены новогоднего настроения.
"Уважаемый городской кенеш и мэрия. Есть ли у вас планы по украшению города и главной елки. Хочется обратить ваше внимание, что вот уже какой год наша елка на площади украшается термоядерными гирляндами 20-летней давности. Мы в свою очередь с каждым годом отчисляем все больше налогов. Жители и гости города заслуживают нормальной новогодней атмосферы",- возмутилась жительница.
В свою очередь жители ее полностью поддержали и согласились, что город выглядит серо и грязно. Некоторые из них даже предложили запустить флешмоб.
"Мало того, что у нас город серый, грязный, так еще и не наряжен. Буквально вчера сделали замечание, почему до сих пор в городе нет праздничного настроения. И как всегда виновата мэрия. А может, запустим флешмоб, с гражданами, все, кто желает, чтобы город стал краше, пусть создадут новогоднее настроение каждый возле своего дома",– предложили каракольцы.

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