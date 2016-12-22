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Джоан Роулинг работает над новым романом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352586_dj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398760-ru.html

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22 декабря 2016, 16:39       Комментарии

Британская писательница Джоан Роулинг, известная по серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере, пишет новый роман. Об этом, как пишет Росбалт, она сообщила в своем Twitter.
Одна из подписчиц спросила писательницу, собирается ли она выпускать новую книгу. "Я сейчас работаю над ней", - отметила Роулинг.
I'm working on it (literally). And thank you! https://t.co/vA6CZcVhRW
- J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 декабря 2016 г.
По ее словам, новое произведение не связано с ее предыдущими. Более никаких подробностей писательница не сообщила. Правда другому поклоннику, попросившему уточнений, она ответила весьма расплывчато: "Я всегда работаю над романом. Это главное для меня".
I'm always working on a novel. It's my thing. https://t.co/cJ4Bc47c35
- J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 декабря 2016 г.
Как сообщалось, в декабре 2016 года книга "Сказки барда Бидля", которую Джоан Роулинг написала и проиллюстрировала вручную, была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за $468 тысяч.
Первый роман британской писательницы "Гарри Поттер и философский камень" увидел свет в 1997 году. С тех пор серия книг про юного волшебника стала невероятно популярной - их перевели на 67 языков. Кроме того, романы были экранизированы.

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