В США выпущенный по ошибке грабитель просит освободить его от 90 лет тюрьмы

22 декабря 2016, 17:05 Комментарии

Грабитель, приговорённый в американском Денвере (штат Колорадо) к 98 годам заключения, но позднее вышедший по ошибке на свободу, просит освободить его от оставшегося наказания, передаёт RT со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что 38-летний Рене Лима-Марин был осуждён в 2000 году на 98 лет заключения за совершение ряда вооружённых ограблений и краж со взломом, но в 2008 году из-за ошибочной записи в личном деле он вышел на свободу, хотя по закону не мог претендовать на условно-досрочное освобождение.

После этого Лима-Марин успел найти работу мойщика окон и обзавестись семьёй. Однако, как отмечает телеканал, в результате внутренней проверки правоохранительные органы узнали о своей ошибке, и мужчину снова посадили в тюрьму.

Теперь Лима-Марин требует вернуть его на свободу, поскольку раньше он "был глупым ребёнком, который сделал ошибку", а в настоящее время является главой семьи. В ближайшее время суд должен вынести решение по данному делу.