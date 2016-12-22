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В США выпущенный по ошибке грабитель просит освободить его от 90 лет тюрьмы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352592_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398759-ru.html

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22 декабря 2016, 17:05       Комментарии

Грабитель, приговорённый в американском Денвере (штат Колорадо) к 98 годам заключения, но позднее вышедший по ошибке на свободу, просит освободить его от оставшегося наказания, передаёт RT со ссылкой на Sky News.
Сообщается, что 38-летний Рене Лима-Марин был осуждён в 2000 году на 98 лет заключения за совершение ряда вооружённых ограблений и краж со взломом, но в 2008 году из-за ошибочной записи в личном деле он вышел на свободу, хотя по закону не мог претендовать на условно-досрочное освобождение.
После этого Лима-Марин успел найти работу мойщика окон и обзавестись семьёй. Однако, как отмечает телеканал, в результате внутренней проверки правоохранительные органы узнали о своей ошибке, и мужчину снова посадили в тюрьму.
Теперь Лима-Марин требует вернуть его на свободу, поскольку раньше он "был глупым ребёнком, который сделал ошибку", а в настоящее время является главой семьи. В ближайшее время суд должен вынести решение по данному делу.

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