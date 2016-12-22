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Сборная Кыргызстана улучшила позиции в рейтинге FIFA

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/sport/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398758-ru.html

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22 декабря 2016, 16:41       Комментарии

БИШКЕК, 22 дек - Sputnik. Сборная Кыргызстана по футболу улучшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), расположившись на 122-м месте.
В рейтинге прошлого месяца команда располагалась на 124-м месте.
Лучшей по итогам декабря признана сборная Руанды, поднявшаяся на 9 строчек и занявшая 92-е место. Худшая команда месяца - сборная Кубы (минус 26 позиций, 151-е место).
Первая тройка за месяц не изменилась - Аргентина, Бразилия и Германия.
В декабре сборная Кыргызстана не провела ни официального, ни товарищеского матча.

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