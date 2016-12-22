Сборная Кыргызстана улучшила позиции в рейтинге FIFA

22 декабря 2016, 16:41 Комментарии

БИШКЕК, 22 дек - Sputnik. Сборная Кыргызстана по футболу улучшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), расположившись на 122-м месте.

В рейтинге прошлого месяца команда располагалась на 124-м месте.

Лучшей по итогам декабря признана сборная Руанды, поднявшаяся на 9 строчек и занявшая 92-е место. Худшая команда месяца - сборная Кубы (минус 26 позиций, 151-е место).

Первая тройка за месяц не изменилась - Аргентина, Бразилия и Германия.

В декабре сборная Кыргызстана не провела ни официального, ни товарищеского матча.