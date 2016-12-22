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Бишкекчане сыграют в "мафию vs НКВД" в музее Фрунзе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/culture/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398757-ru.html

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22 декабря 2016, 16:46       Комментарии

БИШКЕК, 22 дек - Sputnik. Бишкекчане в начале января смогут сыграть в интеллектуальную игру "Мафия vs НКВД" в музее имени Михаила Васильевича Фрунзе, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан организаторы из общественного фонда "Доор Медиа".
Регистрация участников продлится до 18.00 5 января. Тогда же начнется первая бесплатная игра. В будущем за счет участников планируется собрать деньги на дальнейшее развитие музея.
Правила игры такие же, как и в популярной "Мафии", но сюжет разворачивается в далеких 20-30-х годах. "Мафиозники" внедряются в ряды Народного комиссариата внутренних дел СССР и убивают силовиков. Энкавэдэшники же должны провести свое расследование и нейтрализовать мафию.
В одной игре могут участвовать до 15 человек. Организаторы обещают снабдить реквизитом тех времен, к примеру, "красными повязками" НКВД и скатертями того же цвета.
"В первую очередь приглашаем блогеров, социально активных людей, которым интересны такие необычные мероприятия", - сказали организаторы.
Директор музея имени Фрунзе Бакыт Бакчиев отметил, что такие мероприятия проводятся для привлечения молодежи, чтобы она знала историю своего города.
"Мафия" - популярная в мире игра. Сейчас нужно предлагать молодежи интеллектуальные забавы, чтобы вызвать интерес к музею. Нужно не просто ждать посетителей, а по-другому подать все это, более современно", - отметил он.
Директор сказал, что на следующий год запланирован ряд аналогичных проектов.

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