Сооронбай Жээнбеков: "Необходимо принять меры по усилению господдержки авиаперевозчиков"

22 декабря 2016, 16:26 Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Кабар/. "Для решения проблем и развития гражданской авиации необходимо принять ряд мер по усилению государственной поддержки авиаперевозчиков в приобретении воздушных судов, с предоставлением льгот и других видов поддержки для развития гражданской авиации в целом", - заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков в ходе заседания Правительства.

Глава Правительства отметил, что в целях обеспечения внутреннего спроса авиаперевозок необходимо, чтобы на рынке региональных авиаперевозок работали как минимум две низкобюджетных компании-авиаперевозчика.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Министерство транспорта и дорог КР, как государственный орган реализующий государственную политику в сфере воздушного транспорта самоустранился, а государственная политика в сфере воздушного транспорта не реализуется.

Премьер-министр дал поручение первому вице-премьер-министру Мухамметкалыю Абулгазиеву разобраться и выяснить по чьей вине допущены эти нарушения и внести предложения по наказанию виновных.

Глава Правительства поручил Министерству транспорта и дорог совместно с Министерством экономики внести предложения по разработке программы государственной поддержки внутренних региональных авиаперевозок.

Кроме этого, Министерству транспорта совместно с Агентством гражданской авиации в целях привлечения инвесторов разработать дополнительные маршрутные направления полетов и предложить их открыто на конкурсной основе бизнесу. Также совместно с Министерством культуры, информации и туризма разработать туристические маршруты, которые позволят увеличить внутренние перевозки.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что механизм построения маршрутов должен основываться на принципах концентрации потоков в узловых аэропортах. В связи с этим поручается внести предложения по развитию и расширению рынка авиационных международных и внутренних перевозок и услуг.

Кроме того, руководителям Министерства транспорта и дорог и Министерству финансов Кыргызской Республики порчено в оперативном порядке погасить существующую задолженность по оплате членских взносов перед Международной организацией гражданской авиации и Межгосударственным авиационным комитетом.