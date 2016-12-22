Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4086 (+0.0556) 
Евро: 72.1849 (+0.1618) 
Золото: 36.35 $/гр (-0.12) 
Серебро: 0.51 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
небольшой снег 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Чынара Эсенгул: В ближайшие годы историю религиозной культуры в школах не внедрятЧынара Эсенгул: В ближайшие годы историю религиозной культуры в школах не внедрятНа строительство Камбаратинской и Верхненарынской ГЭС есть 2-3 потенциальных инвестораНа строительство Камбаратинской и Верхненарынской ГЭС есть 2-3 потенциальных инвестора

Сооронбай Жээнбеков: "Необходимо принять меры по усилению господдержки авиаперевозчиков"

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398756-ru.html

Похожие новости

Торага ЖК Ч.Турсунбеков принял участие в открытии нового здания Секретариата ТюркПа

Премьер-министр принял отставку председателя ФУГИ

Сапар Исаков: "В рамках визита Президента Ирана в Кыргызстан будет принята десятилетняя Программа о сотрудничестве"

Депутатская комиссия рекомендовала принять меры в отношении главы Фонда госматрезервов

Сооронбай Жээнбеков: "Правительство Кыргызстана придает особое значение энергетической безопасности страны"

22 декабря 2016, 16:26       Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Кабар/. "Для решения проблем и развития гражданской авиации необходимо принять ряд мер по усилению государственной поддержки авиаперевозчиков в приобретении воздушных судов, с предоставлением льгот и других видов поддержки для развития гражданской авиации в целом", - заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков в ходе заседания Правительства.
Глава Правительства отметил, что в целях обеспечения внутреннего спроса авиаперевозок необходимо, чтобы на рынке региональных авиаперевозок работали как минимум две низкобюджетных компании-авиаперевозчика.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что Министерство транспорта и дорог КР, как государственный орган реализующий государственную политику в сфере воздушного транспорта самоустранился, а государственная политика в сфере воздушного транспорта не реализуется.
Премьер-министр дал поручение первому вице-премьер-министру Мухамметкалыю Абулгазиеву разобраться и выяснить по чьей вине допущены эти нарушения и внести предложения по наказанию виновных.
Глава Правительства поручил Министерству транспорта и дорог совместно с Министерством экономики внести предложения по разработке программы государственной поддержки внутренних региональных авиаперевозок.
Кроме этого, Министерству транспорта совместно с Агентством гражданской авиации в целях привлечения инвесторов разработать дополнительные маршрутные направления полетов и предложить их открыто на конкурсной основе бизнесу. Также совместно с Министерством культуры, информации и туризма разработать туристические маршруты, которые позволят увеличить внутренние перевозки.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что механизм построения маршрутов должен основываться на принципах концентрации потоков в узловых аэропортах. В связи с этим поручается внести предложения по развитию и расширению рынка авиационных международных и внутренних перевозок и услуг.
Кроме того, руководителям Министерства транспорта и дорог и Министерству финансов Кыргызской Республики порчено в оперативном порядке погасить существующую задолженность по оплате членских взносов перед Международной организацией гражданской авиации и Межгосударственным авиационным комитетом.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум