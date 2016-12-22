Депутаты Жогорку Кенеша посетили государственные медицинские учреждения Турции

22 декабря 2016, 16:36 Комментарии

Бишкек, 22 декабря /Кабар/. При содействии Генерального консульства КР в г.Стамбул депутаты Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек, Салайдин Айдаров, Курманкул Зулушев накануне встретились с руководством и сотрудниками государственных медицинских учреждений г.Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

В ходе встречи стороны обсудили результаты работ в рамках реализации Соглашения между правительствами КР и Турции о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук. Турецкая сторона предоставила исчерпывающую информацию об организации обследования и лечения пациентов из КР в рамках данного Соглашения.

В ходе указанной встречи турецкая сторона провела для кыргызской делегации экскурсию по учреждениям здравоохранения с посещением пациентов из Кыргызстана, находящихся в стационарных отделениях. При беседе с пациентами, последние выразили удовлетворение организацией медицинской помощи и условиями содержания в данных медицинских учреждениях.

Также, по инициативе депутата Асылбек уулу Дамирбек кыргызская сторона посетила граждан Турецкой Республики, госпитализированных с различными травмами в результате террористического акта, произошедшего 10 декабря 2016 года в районе Бешикташ г.Стамбул.

Кыргызская делегация выразила пострадавшим слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

В завершение встреч руководству указанных медицинских учреждений была вручена письменная благодарность от Жогорку Кенеша.