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Чынара Эсенгул: В ближайшие годы историю религиозной культуры в школах не внедрят

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42156_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398754-ru.html

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22 декабря 2016, 16:33       Комментарии

В ближайшие 2-3 года не стоит ожидать внедрения в школах предмета "история религиозной культуры", потому как Министерство образования не смогло своевременно внедрить даже пилотные проекты. Об этом ИА "24.kg" сказала эксперт по международным отношениям Чынара Эсенгул.
По ее словам, в прошлом году Государственная комиссия по делам религий разработала учебник по истории религиозной культуры, предусматривающий изучение в средней школе историю всех основных религий.
"Госкомиссия, по их словам, выполнила свою часть работы, а система Минобразования оказалась слишком консервативной, малоподвижной, и все их попытки остановились на уровне неделания", - сказала эксперт.
Как она отметила, были определены пилотные школы, но предмет начали преподавать только сейчас, в середине учебного года.
"После того как в пилотных школах предмет пройдет апробацию, материалы должны переделать с учетом замечаний", - сказала Чынара Эсенгул.
Она опасается, что даже после того как издадут необходимое количество учебников, преподавать будет некому.
"У нас выпускники не идут работать по специальности, но это системная проблема, она не связана только с выпускниками теологических факультетов, - считает эксперт.
Напомним, в 2015 году правительство планировало внедрить в школах новый предмет - историю религиозной культуры. Первые пилотные школы должны были начать религиозное просвещение подрастающего поколения с сентября 2016 года.

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