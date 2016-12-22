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В международном аэропорту "Ош" реконструируют VIP-зал

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42158...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398752-ru.html

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22 декабря 2016, 16:35       Комментарии

В международном аэропорту "Ош" в октябре 2016 года начались ремонтные работы по перепланировке здания VIP-зала.
Как рассказал директор Ошского филиала ОАО "МАМ" Талант Ысаков, цель перепланировки - это расширение территории и разделение зала официальных делегаций (ЗОД) и VIP-зала.
"Ранее в ЗОД и VIP-зал был один вход и выход, а это создавало определенные неудобства. В связи с этим было принято решение перепланировать действующее здание и разделить ЗОД и VIP-зал для комфорта и удобства пассажиров. Хотелось бы отметить, что по завершении проекта мы получим два отдельных зала с входом и выходом для вылетающих и прилетающих. А это, в свою очередь, улучшит сервис обслуживания пассажиров. Все финансирование проекта идет за счет собственных средств", - сказал он.
Т.Ысаков добавил, что в последний раз строительно-ремонтные работы в этом зале проводились в 2000 году.
Работы планируют завершить в январе 2017 года.

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