В международном аэропорту "Ош" реконструируют VIP-зал

22 декабря 2016, 16:35 Комментарии

В международном аэропорту "Ош" в октябре 2016 года начались ремонтные работы по перепланировке здания VIP-зала.

Как рассказал директор Ошского филиала ОАО "МАМ" Талант Ысаков, цель перепланировки - это расширение территории и разделение зала официальных делегаций (ЗОД) и VIP-зала.

"Ранее в ЗОД и VIP-зал был один вход и выход, а это создавало определенные неудобства. В связи с этим было принято решение перепланировать действующее здание и разделить ЗОД и VIP-зал для комфорта и удобства пассажиров. Хотелось бы отметить, что по завершении проекта мы получим два отдельных зала с входом и выходом для вылетающих и прилетающих. А это, в свою очередь, улучшит сервис обслуживания пассажиров. Все финансирование проекта идет за счет собственных средств", - сказал он.

Т.Ысаков добавил, что в последний раз строительно-ремонтные работы в этом зале проводились в 2000 году.

Работы планируют завершить в январе 2017 года.