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В московском метро произошел взрыв

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-mosk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-398749-ru.html

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22 декабря 2016, 16:38       Комментарии

В московском местро на станции "Коломенская" произошел взрыв, об этом пишут российские СМИ.
"В момент взрыва в южном переходе станции находились только рабочие, так как он закрыт на ремонт. Тяжелые травмы и ожоги получили два человека, еще у одного пострадавшего ранение средней тяжести", — говорится в сообщении.
После взрыва возникло возгорание на площади 5 кв. метров. В настоящее время оно ликвидировано. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.
По данным МЧС России, сама станция работает в обычном режиме.
"Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина — разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности", — сообщается в СМИ.

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