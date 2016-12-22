В московском метро произошел взрыв

22 декабря 2016, 16:38 Комментарии

В московском местро на станции "Коломенская" произошел взрыв, об этом пишут российские СМИ.

"В момент взрыва в южном переходе станции находились только рабочие, так как он закрыт на ремонт. Тяжелые травмы и ожоги получили два человека, еще у одного пострадавшего ранение средней тяжести", — говорится в сообщении.

После взрыва возникло возгорание на площади 5 кв. метров. В настоящее время оно ликвидировано. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи.

По данным МЧС России, сама станция работает в обычном режиме.

"Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина — разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности", — сообщается в СМИ.